José De Cauwer spreekt zich uit over duel Pogačar-Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik

Zondag is het eindelijk zover. Dan staan Tadej Pogacar en Remco Evenepoel nog eens tegenover elkaar in Luik-Bastenaken-Luik.

Remco Evenepoel en Tadej Pogačar komen elkaar niet heel veel tegen op een seizoen. Dit seizoen reden de twee nog niet tegen elkaar, vorig jaar was dat slechts vier keer.

En die keren dat Evenepoel en Pogačar dan tegen elkaar koersen is minstens een van de twee niet in (topvorm). Zo was Evenepoel in San Sebastian en het WK in topvorm, Pogačar niet.

Sprint?

Maar in Luik-Bastenaken-Luik van komende zondag zou dat voor het eerst dus wel zo kunnen zijn. De twee zouden wel eens erg gewaagd kunnen zijn aan elkaar en het zou dus tot een sprint kunnen komen.

"Op basis van de sprintsnelheid in die vorige sprints in Luik tegen onder meer Roglič en Alaphilippe, zou ik Pogačar zeggen", zegt José De Cauwer bij Sporza.

"Een sprint bergop, dat weet ik niet meer met deze Evenepoel. Maar dat is niet zo bij de finish in Luik. Daar is de frisheid bepalend en dat zou dan weer bij Evenepoel moeten liggen", zegt hij nog.