Michel Wuyts schat kansen van Pogačar en Evenepoel in voor Luik: "Hij is net een tikkeltje beter"

Remco Evenepoel rijdt zondag met Luik-Bastenaken-Luik zijn enigste klassieker van het voorjaar. Met Tadej Pogačar krijgt het een serieuze tegenstander.

Remco Evenepoel bereidde zich de voorbije weken vooral voor op Luik-Bastenaken-Luik en de Giro. Dat terwijl Tadej Pogačar onder meer de Ronde van Vlaanderen reed en voor Luik ook nog de Amstel Gold Race en Waalse Pijl rijdt.

Evenepoel in het voordeel?

Evenepoel verdedigt zijn titel in Luik, Pogačar won in 2021. De twee zijn dus logischerwijze ook de topfavorieten voor winst komende zondag in Luik. Maar heeft iemand een streepje voor?

Volgens Michel Wuyts alleszins wel. "Het is best mogelijk dat Pogačar na negen weken aan de top net een tikkeltje minder wordt, terwijl Evenepoel fris en monter van zijn berg komt en net een tikkeltje beter is", zegt hij in Wuyts & Vlaeminck.

"Het zouden wel eens kruisende lijnen kunnen zijn in het voordeel van Evenepoel", stelde hij nog. Het belooft zondag alleszins een spannende strijd te worden dus de twee.