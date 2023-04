Professor aerodynamica plakt cijfer op tijdswinst voor Pogačar: "Dit was overduidelijk koersvervalsing"

Tadej Pogačar won zondag de Amstel Gold Race. Toch ging het achteraf vooral over wagen van koersdirecteur Leo van Vliet die Pogačar zou geholpen hebben.

Na de zege van Tadej Pogačar in de Amstel Gold Race ging het vooral over het voordeel dat Sloveen zou gekregen hebben van de wagen koersdirecteur Leo van Vliet die voor Pogačar reed in de finale.

Overduidelijk koersvervalsing

Professor aerodynamisch Bert Blocken bestuurde de beelden en concludeerde dat Pogačar een kleine twee minuten tussen de 10 tot 40 meter achter de wagen zou gereden hebben.

"Dat heeft hem mínstens tien seconden voordeel opgeleverd. De meest voorzichtige inschatting, want Pogačar was niet altijd in beeld. Ik schat dus in totaal ergens tussen de tien à twintig seconden tijdswinst", zegt Blocken bij Knack.

"Dit was overduidelijk koersvervalsing. Een pure schande op het hoogste WorldTourniveau. Zelfs in een kermiskoers zou ik er schande over spreken", is Blocken duidelijk.