Yves Lampaert over de kritiek van Patrick Lefevere: "Dan geef ik hem honderd procent gelijk"

Patrick Lefevere durft zijn renners wel eens op scherp te stellen in de media met harde woorden. Ook Yves Lampaert kreeg er al mee te maken.

Patrick Lefevere haalde afgelopen winter een paar keer uit naar Julian Alaphilippe over het feit dat de Fransman de voorbije twee jaar niet gepresteerd had voor het loon dat hij krijgt.

En dinsdag deed Lefevere dat nog eens. Ook Yves Lampaert maakte het al mee, maar hij verdedigt Lefevere wel. "De bedoelingen zijn wel altijd goed van Patrick. Het is niet dat hij je wil kraken, maar hij wil je wel op scherp stellen", zei Lampaert bij Vals Plat.

Altijd menselijk

"Als je zit te slapen, dan geef ik hem honderd procent gelijk en moeten we wakker geschud worden." Maar volgens Lampaert ga je daar als renner steeds beter mee om.

"In het begin, als je nieuw bent bij de ploeg, zit je bijna te daveren op je stoel. Terwijl nu weten we van: 'we gaan er eens werk van moeten maken.' Je relativeert het wel een beetje meer."

"Face-to-face is hij wel nog redelijk schappelijk. Het is niet dat hij binnenkomt en je afkraakt. Dat is wel nog menselijk", zei Lampaert nog.