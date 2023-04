Dat belooft! Wolfpack-helper verzekert alvast iets over Remco Evenepoel en staat zelf voor een primeur

Het is bij de Wolfpack aftellen naar wat de grote dag van Remco Evenepoel moet worden. Helpers van hem in Luik-Bastenaken-Luik tekenen in de Waalse Pijl al present.

Een drietal renners van Soudal Quick-Step zijn van de Teide naar Hervé getrokken om deel te nemen aan de Waalse Pijl. Onder hen ook Pieter Serry. "We hebben op hoogtestage aan de laatste procentjes van onze conditie kunnen schaven. We hebben ons uiterste best gedaan. We zullen deze week zien of het gerendeerd heeft."

Serry houdt immers ook rekening met de arbeid die de concurrentie in de tussentijd verricht. "Het zijn niet enkel wij die deze trainingen doen. Iedereen rijdt op zijn eigen tempo naar boven. Het zijn lange dagen. Niet iedereen kan een hoger tempo aan en zeker niet dat van Remco."

© photonews

De naam van zijn kopman is zo meteen gevallen. "Welke indruk Remco gaf? Zoals altijd: sterk, hé. Hij zal wel goed zijn", verzekert de ploegmaat van de wereldkampioen. "Het is nog niet helemaal zeker of ik bij de Giro-ploeg ziet, maar ik hoop van wel."

Voor Luik-Bastenaken-Luik wat koerskilometers opdoen in de Waalse Pijl, dat ook wel nuttig zijn. "Ik denk dat dat wel goed is, al is het de eerste keer dat ik snel koers na een hoogtestage. Ik ben zelf eens benieuwd."