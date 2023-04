Inzicht in enkele kleppers! Wat schuil gaat achter dé grote revelatie en waarom Pogacar in Waalse Pijl te kloppen is

Het is fantastisch wat kleppers als Pogacar ons bieden op de fiets. Interessant om dan enig inzicht in hen te krijgen. In het geval van Ben Healy, tweede in de Brabantse Pijl en de Amstel, zorgt zijn ploegmaat Neilson Powless hiervoor.

Powless is zelf ook niet de eerste de beste, want hij reed in Vlaanderen dit jaar al twee keer top vijf. "Hij is een supergoeie en supersterke ploegmaat", zegt de Amerikaan over Healy. "Een heel vriendelijke kerel. Hij heeft dit jaar zeker een grote stap vooruit gezet. Hij mag nu in vele klassiekers beschouwd worden als een favoriet."

Het vertrouwen in de Ier is nu dus enorm groot bij EF. "Hij weet veel over de wedstrijden en kan veel snelheid uit zijn fiets halen. Hij is slim en sterk." Voor alle renners bij EF Education-EasyPost is het nu wel anders koersen, nu ze met de ploeg meedoen voor winst in de grootste klassiekers.

GOEDE START AANHOUDEN

"De ploeg is met een positieve noot aan het seizoen begonnen en we zijn dat momentum blijven aanhouden. Het is moeilijk om een goede start te kunnen boeken. Eens je die wel beet hebt, kun je verder gaan op dat elan", legt Powless uit.

De derde uit Dwars door Vlaanderen zag de voorbije jaren Pogacar sukkelen met zijn positie op de Muur van Hoei en acht de Waalse Pijl de klassieker waarin hem het meeste pijn gedaan kan worden. "Ik denk het wel, ja. Ik hoop er alleszins op. We moeten het wel nog zien als we op de baan gaan", zei Powless aan de start in Hervé.

AGRESSIEF KOERSEN

"Hij lijkt nog niet echt vermoeid te geraken", onderschat hij Pogacar zeker niet. "Ooit moet Tadej eens een keertje verliezen. Hopelijk is dat vandaag. Ik hoop op een dag van agressief koersen, want dan kan het een plezante omloop zijn."