Is Pogacar de renner van de Eeuw? Lof uit alle hoeken nog naar hoger niveau getild, de ongenaakbare zelf reageert

Met grote ogen aanschouwen we wat de ongenaakbare Pogacar allemaal presteert. Is hij de renner van de Eeuw? Mattias Skjelmose, tweede geworden achter hem in de Waalse Pijl, maakt alvast die conclusie.

"Het teamwork ging bijna onverwacht goed. Het voelt geweldig om te kunnen winnen nadat we met een groep van zeventig renners naar de Muur gingen", is de eerste reactie van Pogacar na het winnen van de Waalse Pijl. Met al zijn exploten in gedachten op zijn 24ste, lijkt de jacht op records los te barsten.

"Statistieken ken ik niet zo goed", blijft de grote smaakmaker van de UA-ploeg hierover op de vlakte. "Het zou leuk zijn om alle drie de Ardennenklassiekers te winnen. Zondag is het wel de grootste koers van de drie. Ervaring speelt een grote rol."

GELEERD UIT HET VERLEDEN

Pogacar haalt zo aan dat hij het dit jaar in de Ronde en de Waalse Pijl veel beter deed qua positionering. De lessen uit het verleden hebben geholpen en die niet alleen. "Het heeft geholpen dat iedereen naar mij keek, want dat gaf ons de ruimte om door het peloton te bewegen en in goede positie te komen."

In Vlaanderens Mooiste was dat veel minder het geval. "Vorig jaar was ik vierde in de Ronde van Vlaanderen en had ik geweldige benen. Ik besefte toen niet hoe goed ik was. Dit jaar probeer ik alles perfect te doen. Ik had ook het geluk om zes en een half uur zonder pech door te komen. Alle puzzelstukjes moeten samenvallen."

DANKBAAR

Dat is wat gebeurde in de Ronde, de Amstel en Waalse Pijl. "Daar ben ik dankbaar voor." En wat denkt hij van de commentaren van Skejlmose, die hem de 'renner van de Eeuw' noemt. "Hij kan dat nu wel zeggen, maar elke koers leunt zijn vorm dichter aan bij die van mij. Als hij mij zondag verslaat, is hij de tweede beste renner van de Eeuw."

Een grapje van Pogi, maar het neemt niet weg van de adoratie voor hem naar ongekende hoogten stijgt. "Ik voel het respect voor mij van de anderen in het peloton. Ik wil zelf ook de andere renners respect betuigen. Zo hoort dat in het wielrennen."