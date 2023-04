Met de Tour in gedachten? Jonas Vingegaard komt met lofzang voor Wout van Aert

Jonas Vingegaard verlengde dinsdag zijn contract met drie jaar bij Jumbo-Visma. De Tourwinnaar spreek ook opnieuw zijn bewondering uit voor Wout van Aert.

Jonas Vingegaard rijdt sinds 2019 bij Jumbo-Visma maar toch duurde het even voor hij helemaal aan de top kwam. In de Ronde van Polen van dat jaar begaf Vingegaard het bijvoorbeeld van de stress in de laatste rit.

Toch groeide Vingegaard langzaamaan bij Jumbo-Visma. De grote doorbraak kwam erin 2021 met een tweede plaats in de Tour. Vorig jaar pakte de Deen dan zelf de eindzege voor Pogačar.

Dat Vingegaard nu tot eind 2027 bij Jumbo-Visma blijft is een logische zaak vindt hij. "Dit is ook de beste ploeg waarbij ik op dit moment van mijn carrière zou kunnen zitten. Mijn ploegmaats zijn vrienden en ik hou ervan om met hen op pad te zijn", zegt hij bij VTM.

Wout van Aert

In de Tour zal Vingegaard weer op Wout van Aert kunnen rekenen. "Het is een plezier om met hem te koersen, maar ik supporter ook voor hem als hij koerst en ik niet. Hij is een van de besten ter wereld, een unieke coureur. Hij maakt voor mij echt wel het verschil", zegt Vingegaard nog.