Tadej Pogacar en Remco Evenepoel wapenen zich voor Luik om hun slag op de wereldranking te slaan, 4 Belgische ploegen in de top 10

In de week van Luik-Bastenaken-Luik is aan de top van de UCI-ranking nauwelijks iets veranderd, maar met de Waalse Pijl, de Ronde van de Alpen en La Doyenne zijn er deze week een pak punten te verdienen. In het ploegenklassement is er wel wat verschoven. Lotto Dstny staat weer in de top 10.

Aan de top van de wereldranking veranderde er niets. Toch wat posities betreft. Tadej Pogacar vergrootte zijn voorsprong dankzij de Amstel Gold Race wel weer tot 1000 punten. Wout Van Aert en Remco Evenepoel zijn nog altijd zijn dichtste achtervolgers. Ook Jasper Philipsen (6e) en Arnaud De Lie (8e) staan nog steeds in de top 10. UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 6375,86 punten

2. Wout Van Aert: 5382 punten

3. Remco Evenepoel: 4539,21 punten

4. Jonas Vingegaard: 3527,57 punten

5. Mathieu van der Poel: 3112,67 punten

6. Jasper Philipsen: 3048 punten

7. Mads Pedersen: 2809,14 punten

8. Arnaud De Lie: 2485 punten

9. Neilson Powless: 2404,71 punten

10. Christophe Laporte: 2364 punten Die ranking kan komende week nog wat veranderen. Een zege in Luik-Bastenaken-Luik levert 800 punten op. Als Evenepoel opnieuw wint, komen er 300 bij. Van Aert verliest er sowieso 325 en bij Pogacar kan er alleen maar punten bijkomen. Hij reed vorig jaar La Doyenne niet. Ook zijn er nog de 400 punten van de Waalse Pijl en ook daar kan Pogacar nog extra punten sprokkelen. In de Ronde van de Alpen krijgt de winnaar aan het einde van de rit 200 punten. © photonews In het ploegenklassement zag Jumbo-Visma UAE Team Emirates korterbij komen. Er was de zege van Pogacar in de Amstel Gold Race. Daarnaast blijven Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step in de top 5 staan. Lotto Dstny kwam door de ereplaatsen in de Amstel dan weer in de top 10. Zij springen over onder meer Intermarché-Circus-Wanty naar een 8e plaats. Intermarché-Circus-Wanty is de 4e Belgische ploeg in de top 10. UCI-ranking ploegen:

1. Jumbo-Visma: 9292,99 punten

2. Team UAE Emirates: 9172,74 punten

3. Alpecin-Deceuninck: 5724

4. Soudal Quick-Step: 5654,23 punten

5. INEOS Grenadiers: 5452,74 punten

...

8. Lotto Dstny: 4746 punten

...

10. Intermarché-Circus-Wanty: 4491 punten