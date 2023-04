Tom Pidcock komt er niet aan te pas in de Waalse Pijl en geeft ook de logische oorzaak

De Waalse Pijl is geen succes geworden voor Tom Pidcock. De Brit eindige op de achttiende plaats.

"De Muur van Hoei liegt niet. Het ging redelijk op de klim. Hij (Pogačar, red.) is denk ik te verslaan op deze klim, maar dat niet in deze editie. Althans, niet door mij.'

"Ik was niet goed. Het ging oké, maar ik had geen explosiviteit in mijn benen. Eerlijk gezegd denk ik dat ik in de Amstel Gold Race te diep ben gegaan en dat ik daar niet voldoende van hersteld ben", stelde Pidcock vast.

"Het is wat het is. Als ik mijn dag heb, kan ik deze koers winnen. Maar op het moment dat het erom deed, had ik geen energie. Het was een snelle dag met veel rugwind en dan tegenwind op de Muur, dat maakte het lastig. Voor Luik-Bastenaken-Luik heb ik nog wat tijd, daar kijk ik naar uit."