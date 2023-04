Annemiek van Vleuten ziet het verschil met 2022: "Het geeft geen vertrouwen voor Luik-Bastenaken-Luik"

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten zoekt nog steeds naar haar beste vorm. Ook in de Waalse Pijl lukte het niet en dat geeft weinig vertrouwen voor Luik-Bastenaken-Luik.

Het is momenteel niet het seizoen van Annemiek van Vleuten. Ze won nog geen enkele keer en in het voorjaar kwam ze al een paar keer tekort of kwam ze ten val.

Ook in de Waalse Pijl kwam van Vleuten op de Muur van Hoei tekort. Ze werd 7e en maakte nooit aanspraak op de zege. "Vorig jaar reed ik elke keer mee voor het podium en nu zit ik daar ver achter", vertelde ze aan de NOS. "Dat is wel teleurstellend en ik weet niet waar het aan ligt. Natuurlijk wordt de concurrentie wel elk jaar beter."

Zondag is er nog Luik-Bastenaken-Luik waar van Vleuten vorig jaar won. "De andere wedstrijden geven natuurlijk weinig vertrouwen", ging ze verder. "Ik heb dit seizoen nog geen enkele koers lekker gereden en heb ook al enkele keren pech gehad."