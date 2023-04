🎥 Simon Carr voert in de Ronde van de Alpen een straf nummertje op, de eindzege is voor Tao Geoghegan Hart

Simon Carr heeft de slotetappe in de Ronde van de Alpen gewonnen. Hij pakte uit met een stevige solo. De eindzege van Tao Geoghegan Hart kwam niet meer in gevaar.

Op de laatste dag in de Ronde van de Alpen ging het vanuit Cavalese al meteen stevig omhoog. Via de Passo Lavazè (10,3 km aan 7,6%) kwam het peloton in een vallei terecht. Daar reden de renners richting Bruneck waar ze nog een plaatselijke ronde met de Mühlbach (7,8 km aan 8,2%) afwerkten. De rit was bijna 145 km lang.

Het duurde even vooraleer er een vroege vlucht ontstond. Eerst was er een groep van 16 renners, maar in de vallei werd die weer bijgehaald. Daarna reden 3 renners weg. Die kregen later het gezelschap van een omvangrijke groep van 20 renners. Het peloton gaf een vrijgeleide en zo streden de 23 renners voor de dagzege.

De Mühlbach moest voor de schifting zorgen en Simon Carr ging al snel aan. Hij kwam als 1e boven en had zo'n minuut voorsprong op zijn 1e achtervolgers.

Op het plateau en nadien in de afdaling vergrootte Carr zijn voorsprong. Hij won met een minuut voorsprong voor ploegmaat Georg Steinhauser en Matteo Fabbro. De eindzege van Tao Geoghegan Hart kwam niet meer in gevaar.