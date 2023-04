Tom Pidcock met twijfels aan de start in Luik: "Het zit ergens wel in mijn hoofd"

Tom Pidcock sluit zondag met Luik-Bastenaken-Luik zijn voorjaar af. Al staat hij wel met twijfels aan de start.

In de Amstel Gold Race werd Tom Pidcock 3e en toonde hij dat hij in orde is. Maar enkele dagen later in de Waalse Pijl liet hij het lopen en werd hij uiteindelijk 18e. Achteraf verklaarde hij dat hij in de Amstel iets te diep was gegaan en dat hij in de Waalse Pijl daar nog niet van hersteld was.

Hoe goed gaat Pidcock dan in Luik-Bastenaken-Luik zijn? Tegenover de Waalse Pijl moet je voor zondag toch al zeker anderhalf uur koers erbij rekenen. Mogelijk krijgt hij hetzelfde voor als in de Waalse Pijl. "Natuurlijk zit dat ergens wel in mijn hoofd, maar het mag mij niet te veel beïnvloeden", vertelde hij aan In de Leiderstrui.

Pidcock zit dus met twijfels en weet dat dat voor La Doyenne niet ideaal is. Je moet 100% zijn. "Het niveau is er zo hoog en je kan gewoon niets missen", ging Pidcock verder. "In de Tirreno-Adriatico kwam ik ten val en daardoor miste ik Milaan-San Remo. Ook moest ik enkele dagen van de fiets blijven. Daardoor kom ik nu een halve procent te kort."