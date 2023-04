De topfavorieten daags voor Luik-Bastenaken-Luik: Pogacar spuit mist over de tactiek en Evenepoel heeft een droom

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zijn de topfavorieten om Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Daags voor de race blikten ze een laatste keer vooruit.

Na een jaartje afwezigheid is Tadej Pogacar terug in Luik. Hij zal proberen voor de 2e keer Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Daarvoor zal hij met Remco Evenepoel, die andere topfavoriet, moeten afrekenen.

"Maar ik ga niet alleen naar Evenepoel kijken", vertelde hij een dag voor de race aan Het Nieuwsblad. "Als het tot een sprint aankomt, weet ik niet of ik betere kansen dan hem heb, maar heb wel vertrouwen in mijn sprinterscapaciteiten."

Heeft Pogacar al een tactisch plan in zijn hoofd? Weet hij al waar hij zal aanvallen? "Misschien", was zijn antwoord. Tijdens de wedstrijd zullen we een duidelijker antwoord krijgen.

Bij Evenepoel is er ook al een plan, maar hij wou daar ook nog niet te veel van vertellen. "We zullen het perfect proberen uit te voeren. Ik benader deze wedstrijd zoals elke andere en voel geen druk. We willen gewoon winnen en met deze ploeg moeten we dat gewoon ambiëren", aldus Evenepoel.

Ook had Evenepoel nog een droom: "Zondagavond zou ik graag een foto op Instagram willen posten waarop ik in de regenboog juich. Niet zo één met een leiderstrui over."