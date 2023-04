Patrick Lefevere heeft net voor Luik-Bastenaken-Luik "met Remco Evenepoel te doen"

Remco Evenepoel is zondag topfavoriet in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn landgenoten verwachten veel van hem en dat ziet Patrick Lefevere niet graag gebeuren.

Enkele dagen voor Luik-Bastenaken-Luik keerde Remco Evenepoel terug naar België. Hij kwam na enkele weken van een hoogstestage in Tenerife terug.

Meteen waren alle ogen in België op Evenepoel gericht. De verwachtingen zijn hoog en velen willen hem opnieuw Luik-Bastenaken-Luik zien winnen.

Teambaas Patrick Lefevere ziet het niet graag gebeuren. "Hij is nog maar 2 dagen terug en we zijn aanbeland waar ik niet wou aanbelanden", zei hij in Het Nieuwsblad. "Als hij niet wint, zal het niet genoeg zijn. Echt waar, ik heb met hem te doen. Die jongen krijgt zo veel druk opgelegd. Ik heb oprecht met hem te doen."