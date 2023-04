VOORBESCHOUWING LUIK-BASTENAKEN-LUIK: Het langverwachte duel tussen Evenepoel en Pogacar, of toch iemand anders?

Op de 4e zondag van april is het tijd voor het 4e monument van het seizoen: Luik-Bastenaken-Luik. Remco Evenepoel is de titelverdediger en het is tijd voor het langverwachte duel met Tadej Pogacar. Of staat er nog iemand anders op?

VORIG JAAR

In 2022 begon het succesjaar van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Hij plaatste op de uitloper van La Redoute een aanval en niemand zag hem nog terug. Evenepoel won na een solo van zo'n 30 km en pakte zo zijn 1e monument uit zijn carrière.

Even later was het Belgische feest compleet, want Quinten Hermans en Wout Van Aert werden respectievelijk 2e en 3e. Zo kregen we voor het eerst sinds 1976 nog eens een volledig Belgisch podium. Toen stonden Joseph Bruyère, Freddy Maertens en Frans Verbeeck op het podium.

PARCOURS

Remco Evenepoel deed op de uitloper van La Redoute zijn beslissende move, maar in 2023 zal dat ergens anders moeten, want net daarvoor draaien de renners af om na een korte afdaling de klim naar Cornémont te nemen.

Verder is het parcours nagenoeg hetzelfde. Er is nog altijd het bekende trio van de Wanne, de Stockeu en de Haute-Levée. Voor La Redoute zijn er nog de Rosier en de Desnié. Na La Redoute volgen nog de Forges en de Roche-aux-Faucons met zijn uitloper. De aankomst ligt nog altijd op de Quai des Ardennes.

FAVORIETEN

Tijdens Luik-Bastenaken-Luik verwacht iedereen het langverwachte duel. Het is de 1e keer dit seizoen dat Remco Evenepoel en Tadej Pogacar elkaar in de koers tegenkomen.

Pogacar is al het hele seizoen outstanding. In de Ruta del Sol en Parijs-Nice reed hij iedereen op een hoopje en ook in de Ronde van Vlaanderen was hij indrukwekkend. Ook won hij nog de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. La Doyenne wordt zijn laatste koers van het voorjaar.

Evenepoel heeft een totaal ander traject. Hij is nog in de opbouwende fase richting de Giro en heeft net een lange hoogtestage in Tenerife erop zitten. Het is de vraag hoe zijn lichaam op een wedstrijd van zo'n 255 km zal reageren. Voor zijn hoogtestage toonde Evenepoel in de Ronde van Catalonië al dat hij in goede vorm is.

© photonews

Zij zijn de topfavorieten, maar er zijn enkele stevige klanten. Zo is er INEOS Grenadiers met Tom Pidcock die na zijn hersenschudding weer een goede vorm in de Amstel Gold Race vertoonde. Daarnaast is er ook Mikel Landa bij Bahrain Victorious die in de Waalse Pijl 3e werd. Bovendien kan hij op een stevige ploeg rekenen, met ook nog Matej Mohoric, Pello Bilbao en Wout Poels.

Verder is er ook nog Alexey Lutsenko (Astana) die de Ronde van Sicilië op zijn naam schreef. Ook is het uitkijken naar de jonge Mattias Skjelmose die in de Waalse Pijl 2e werd. Hij vormt bij Trek-Segafredo samen met Giulio Ciccone een stevige tandem. BORA-hansgrohe pakt dan weer uit met Aleksandr Vlasov, Jai Hindley en Sergio Higuita en het is zeker ook naar Ben Healy van EF Education-EasyPost uitkijken.

© photonews

Ten slotte zijn er ook nog Enric Mas (Movistar), Romain Bardet (DSM), Quinten Hermans en Sören Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), Tiesj Benoot en Attila Valter (Jumbo-Visma), Maxim Van Gils (Lotto Dstny), Michael Woods (Israel-Premier Tech), David Gaudu (Groupama-FDJ), Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) en Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty).

ONZE STERREN

**** Tadej Pogacar

*** Remco Evenepoel, Tom Pidcock

** Mikel Landa, Quinten Hermans, Alexey Lutsenko, Benoît Cosnefroy

* Mattias Skjelmose, David Gaudu, Aleksandr Vlasov, Tiesj Benoot, Rui Costa, Enric Mas, Romain Bardet, Giulio Ciccone