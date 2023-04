Strijd om 'best of the rest' achter Evenepoel en Pogacar? Grote naam grapt over 'scheiding' met Luik en stelt voorwaarde

Zorgen Evenepoel en Pogacar er voor dat het in Luik voor de rest een strijd is voor die laatste podiumplek? Voor één van de grote namen - die onlangs nochtans goede vorm etaleerde - kan zelfs dat wel eens moeilijk worden.

Zo voorspelt Romain Bardet het toch zelf. De Fransman reed al vier keer top tien in Luik-Bastenaken-Luik, maar dat was telkens met een finish in Ans. "Sinds ze de aankomst verplaatst hebben naar Luik, lig in ik scheiding met deze koers. Maar laat ons er geen vechtscheiding van maken", grapt de DSM-renner.

De klimmer pakte enkele dagen geleden als eerste uit met een versnelling op de Muur van Hoei en werd daar negende. "Ik had dit jaar nog geen impact kunnen hebben op een koers, tot voorbije woensdag. Het voelde alsof ik weer mijn reden vond om te koersen."

© photonews

"Ik had geen verwachtingen voor de Waalse Pijl, maar bleek goede benen te hebben en probeerde mijn rivalen te verrassen", blikt Bardet er tevreden op terug. Zit er dan weer een sterke prestatie van hem in? "Dat is moeilijk te zeggen. Het zal moeilijk zijn als de kopgroep op de top van de Roche-aux-Faucons nog vijftien man rijk is."

"Nadien zal het moeilijker zijn voor mij om het verschil te maken", blijft Bardet realistisch. "Zelfs strijden voor de derde plaats achter Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, zou dan lastig zijn."