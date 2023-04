Veranderde wegvallen van Pogačar de tactiek van Evenepoel en co? Ilan Van Wilder geeft het antwoord

Ilan Van Wilder toonde zich weer een modelploegmaat voor Remco Evenepoel. Van Wilder was de laatste man van de ploeg die Evenepoel afzette op La Redoute.

Door het wegvallen van Tadej Pogačar en UAE Team Emirates moest Soudal Quick-Step het gewicht van de koers op zich nemen in Luik-Bastenaken-Luik. En dat deed de ploeg voortreffelijk.

Ook Ilan Van Wilder, die zich weer de ideale ploegmaat toonde voor Remco Evenepoel. "Ik ben helemaal leeg dus dat zegt genoeg. Het was een lastige editie en we werden al vroeg onder druk gezet, dus we hebben echt iedereen nodig gehad en iedereen heeft zijn werk meer dan 100% gedaan", zei Van Wilder bij Sporza.

Aanvallen op La Redoute was het plan

"Dat hij het dan afmaakt, weer op deze manier, gelijkaardig aan vorig jaar, is echt fantastisch en ik denk dat iedereen trots mag zijn", zei Van Wilder nog. Remco Evenepoel viel weer aan op La Redoute, net als vorig jaar.

"Het plan was zeker om daar aan te vallen", onthulde Van Wilder. “Nu mag ik het zeggen, want de koers is gedaan. We hebben dat ook zo uitgevoerd. Het uitvallen van Tadej Pogačar heeft niks aan ons plan veranderd. Het is natuurlijk zeer jammer voor de wedstrijd dat dat gebeurd is, ik wens hem ook veel beterschap toe."