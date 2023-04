🎥 Ploegmaat Van Aert maakt zich boos tijdens Luik-Bastenaken-Luik, Evenepoel spelt hem de les

Jumbo-Visma probeerde met een aanval van Jan Tratnik te anticiperen op de aanval van Remco Evenepoel. Maar Attila Valter (Jumbo-Visma) was niet blij met de gang van zaken bij de achtervolging van Soudal Quick-Step.

De Sloveen Jan Tratnik viel op zo'n 85 kilometer van de streep aan in Luik-Bastenaken-Luik. Tratnik kwam uiteindelijk bij de kopgroep en pakte een voorsprong van iets meer dan een minuut op het peloton.

Daar zette Soudal Quick-Step zich op kop voor Remco Evenepoel. Op zo'n 50 kilometer van de meet zakte de voorsprong van Tratnik plots naar een halve minuut. Volgens zijn ploegmaat Attila Valter omdat de televisiemotor te dicht reed.

De Hongaarse kampioen snelde naar voor in peloton en maande de motor aan om meer afstand te nemen. Bij Soudal Quick-Step keken ze wat raar naar Valter, Evenepoel deed zelfs teken naar Valter om zich kalm te houden.

In het wiel van de motor

Ook ploegleider Maarten Wynants vond de impact van de motor groot. "Zeker op dat moment, in die afdaling van de Rosier, reden ze echt gewoon in het wiel. Het ging daar ook van meer dan één minuut naar dertig seconden, dat was echt veel", zei hij bij In de Leiderstrui.