Bruyneel weet hoe Roglič Evenepoel wil kloppen in de Giro: "Remco moet daar vrede mee nemen"

Na Luik-Bastenaken-Luik gaat de focus bij Remco Evenepoel snel weer naar de Giro. En daar wordt Primož Roglič zijn grootste tegenstander.

Luik-Bastenaken-Luik was het eerste grote doel voor Remco Evenepoel dit jaar. En dat heeft hij ook succesvol afgewerkt. Maar over 12 dagen wacht al de openingstijdrit in de Giro.

Net als in de Vuelta van vorig jaar wordt Primož Roglič weer de grootste tegenstander van Roglič. En in de Ronde van Catalonië zagen we al dat dat wel eens voor spannende duels kan zorgen.

Bonificaties

Roglič won die Ronde van Catalonië op basis van de bonificatieseconden en daar zal hij ook tijd willen pakken op Evenepoel denkt Johan Bruyneel. "Hij moet verwachten dat Roglič hem gaat proberen te volgen en dan Remco te kloppen met de bonificaties", zegt hij bij HLN.

"Dat is de tactiek. Wie kan hem dat kwalijk nemen? Remco moet daar vrede mee nemen, dat dat zijn lot is." Maar in tegenstelling tot in Catalonië staan er ook meer dan 70 kilometer tegen de klok op het programma in de Giro. Daar kan Evenepoel ook tijd pakken op Roglič.