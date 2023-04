José De Cauwer spreekt Patrick Lefevere tegen na zege van Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik

Soudal Quick-Step kon voor het tweede jaar op rij het voorjaar van Soudal Quick-Step redden. Maar toch compenseert dat niet voor de mislukte kasseiklassiekers vindt José De Cauwer.

Soudal Quick-Step was in de kasseiklassiekers eigenlijk nergens, of deed nooit echt mee voor de prijzen. Enkel Tim Merlier won Nokere Koerse. Maar Remco Evenepoel zorgde in Luik-Bastenaken-Luik toch nog voor een grote overwinning.

Grote baas Patrick Lefevere zegt altijd dat de balans maar kan opgemaakt worden na Luik-Bastenaken-Luik en hij vindt dan ook dat hij weer gelijk heeft gekregen. Maar José De Cauwer is het daar niet helemaal mee eens.

Geen dominantie meer in het Vlaamse voorjaar

"Dat Remco Evenepoel op deze fantastische manier Luik-Bastenaken-Luik wint, heeft niets te maken met de kasseiklassiekers. Dit compenseert niet het andere", zegt De Cauwer bij Sporza. Maar de ploeg heeft dit jaar wel al 19 overwinningen.

"Dat seizoen was sowieso geslaagd als je ziet hoeveel koersen die ploeg al gewonnen heeft. Maar de standaard die ze de voorbije jaren als de Wolfpack hebben gezet in het Vlaamse voorjaar, die was er nu niet", stelt De Cauwer ook vast.