Marc Sergeant stevig onder de indruk: "Dat zegt alles over de sterkte van Evenepoel"

Remco Evenepoel won zondag met veel overtuiging Luik-Bastenaken-Luik. Maar ook nummer twee Tom Pidcock deed het uitstekend.

Op La Redoute was uiteindelijk niets te doen aan Remco Evenepoel. De wereldkampioen reed weg van alles en iedereen. Behalve van Tom Pidcock. Of voor heel even toch.

Pidock kwam in de afdaling van La Redoute aansluiten bij Evenepoel, maar op een volgende kleine strook bergop moest de Brit passen. Toch kon Pidcock in een achtervolgende groep nog naar plek twee sprinten.

Ook Marc Sergeant was onder de indruk daarvan. "De man die zo door Evenepoel uitgewrongen werd, was dus wel de op een na beste renner in koers. Dat zegt alles over de sterkte van Evenepoel", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Zijn tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik was voor Pidcock zijn beste notering in een klassieker na zijn winst in de Strade Bianche. In de Brabantse Pijl werd hij ook nog derde.