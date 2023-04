Na meer dan 30 jaar: trekt BK veldrijden al een jaar eerder naar Limburg? De kans is groot

Het veldritseizoen is al even voorbij, maar toch is er achter de schermen nog heel wat aan de gang. Onder meer over de organisatie van het BK in 2025.

In maart verschenen nog berichten dat Ruddervoorde, dat elk jaar ook een manche in de Superprestige organiseert, zijn kandidatuur had ingediend om het BK veldrijden van 2025 te organiseren. Maar intussen zou ook Heusden-Zolder, de gemeente samen met Golazo zich kandidaat gesteld hebben om het BK te organiseren. Bij Het Belang van Limburg lijken ze al zeker dat het BK veldrijden ook effectief naar Zolder komt, want Ruddervoorde zou afgehaakt hebben. En zo zou Zolder in 2025 en niet Beringen in 2026 het eerste BK veldrijden in Limburg worden in meer dan 30 jaar. In juni wijst het directiecomité van Belgian Cycling het BK veldrijden van 2025 definitief toe.