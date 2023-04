Tiesj Benoot uitgeput na een lang voorjaar: "Daar kan ik niet ontevreden mee zijn"

Tiesj Benoot sloot zijn voorjaar af met een zevende plaats in Luik-Bastenaken-Luik. Op het einde kon hij nog wegrijden van een achtervolgende groep.

Net als in de Waalse Pijl werd Tiesj Benoot in Luik-Bastenaken-Luik zevende. In de negen klassiekers die Benoot reed, eindigde hij zeven keer in de top 20. Toch is Benoot blij dat het voorjaar voorbij is.

"Met Pidcock, Healy en Buitrago nog voor ons was de vijfde plaats uiteindelijk het hoogst haalbare voor me. Het werd de zevende plaats en daar kan ik niet ontevreden mee zijn", zei Benoot op de ploegwebsite.

Niets te doen aan Evenepoel

Jumbo-Visma zag voor de start nog Van der Sande en Oomen uitvallen met corona waardoor Jumbo-Visma maar met vijf kon starten. "We hebben het uitvallen van Tosh en Sam goed opgevangen als ploeg."

Jan Tratnik probeerde met een lange aanval te anticiperen, maar op La Redoute werd hij toch gegrepen door de groep der favorieten. "Ik geloofde even in Jan zijn podiumkansen, maar aan Evenepoel was uiteindelijk niets te doen. Ik ben zeer diep gegaan vandaag, dus ik ga even rusten nu. Het was een lang voorjaar", zegt Benoot nog.