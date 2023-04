Dylan van Baarle geeft een update na zijn val in Parijs-Roubaix en heeft al een tussendoel in gedachten

Dylan van Baarle heeft in zijn eigen podcast verteld hoe het met zijn blessure is. Hij kan al op de rollen beginnen trainen, maar is nog niet helemaal hersteld.

In het Bos van Wallers was Dylan van Baarle een van de grootste slachtoffers van de massale val. Hij liep daarbij een breukje in de hand en de schouder op. In zijn podcast In Koers gaf hij aan hoe de blessure aan het herstellen is. "De 1e week kon ik nauwelijks iets doen. Ik kon niet douchen, afdrogen of eten maken. In het huis rondlopen, ging nog net", aldus van Baarle. Een paar dagen voor Luik-Bastenaken-Luik ging van Baarle opnieuw onder de scanner: "Bij het breukje in de hand stond het bot nog op elkaar. Ook het breukje in de schouder zat goed." Ondertussen rijdt van Baarle opnieuw op de rollen. Buiten trainen gaat nog niet, want daarvoor moet het bot eerst nog aan elkaar groeien. Momenteel kan zijn hand de vibratie door op de weg te rijden, niet aan. Om buiten te kunnen trainen, bekijken ze het daardoor dag per dag. Van Baarle denkt wel dat hij binnenkort weer op de weg kan beginnen fietsen. Zo probeert hij het trainingskamp op 8 mei te halen. "Zo zal ik niet veel verloren hebben. Ik ben 8 dagen van de fiets gebleven en ben ondertussen weer op de rollen aan het trainen. In principe zou dat trainingskamp dus geen probleem moeten zijn", besloot hij.