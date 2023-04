José Herrada zag Remco Evenepoel een enorme evolutie maken: "Vroeger was hij al eens gefrustreerd"

José Herrada heeft Remco Evenepoel als renner zien evolueren. Hij ziet een duidelijk verschil met het neoprofjaar van Evenepoel.

Remco Evenepoel won met overmacht Luik-Bastenaken-Luik, maar José Herrada kwam als laatste over de streep. Hij wou in zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik absoluut als laatste over de streep rijden. Hij gaat eind 2023 immers op pensioen.

Herrada reed de laatste tijd wel vaker dezelfde koers als Evenepoel. Zo reed hij ook de Vuelta van vorig jaar en reed hij dit jaar ook al de Ronde van Catalonië.

Toen Evenepoel neoprof was, was hij af en toe eens gefrustreerd kan Herrada zich nog herinneren. "Ze bleven altijd bij hem in het wiel zitten en wilden niet overnemen", vertelde Herrada aan Het Nieuwsblad. "Ik denk dat hij zich niet vaak realiseerde dat andere renners in zijn wiel kapot waren."

Nadien ontwikkelde Evenepoel zich verder als renner. "Zijn fysieke mogelijkheden zijn enorm", weet Herrada. Dat bewees Evenepoel al door 2 keer La Doyenne te winnen en ook de Vuelta en het WK op zijn naam te schrijven.