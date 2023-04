Primoz Roglic de enige concurrent van Remco Evenepoel in de Giro: "Ik denk niet dat het één tegen één zal zijn"

Remco Evenepoel probeert in de Giro een goed klassement te behalen. Velen zien Primoz Roglic als grootste tegenstander. Al ziet zijn entourage het niet per se als een strijd tussen die 2.

In de Ronde van Catalonië kregen we een mooie strijd tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Ze waren aan elkaar gewaagd en het draaide uiteindelijk uit op een secondenspel.

In de Giro verwachten velen weer een strijd tussen die 2. Ook de trainer van Evenepoel, Koen Pelgrim, ziet dat Roglic sterk is. "Hij is een van de beste groteronderenners van de laatste jaren en heeft een sterke tijdrit in de benen. Hij wordt dus een lastige tegenstander", vertelde hij aan Sporza.

Al ziet Pelgrim de strijdt om de roze trui in een breder kader. "Er is bijvoorbeeld ook nog Geraint Thomas. En er staan nog renners die een grote ronde wonnen, aan de start. Dus ik denk niet dat het een 1-tegen-1-strijd wordt, maar we zullen zien wat er in de koers gebeurt", aldus Pelgrim.