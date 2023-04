Soudal Quick-Step over Luik-Bastenaken-Luik: "Dat was in het voordeel van Remco"

Remco Evenepoel won voor het tweede jaar op rij Luik-Bastenaken-Luik. Waar dat vorig jaar nog onverwacht kwam, wat dat dit jaar ook het plan.

In Luik-Bastenaken-Luik beschikte Soudal Quick-Step met Remco Evenepoel eindelijk een echte leider die ook kon meedoen voor de overwinning. Dat ontbrak de ploeg toch in de Vlaamse kasseiklassiekers.

"Hopelijk kunnen we daar deze winter aan werken en iemand vinden die daar een oplossing voor vormt", zei ploegleider Wilfried Peeters achteraf bij Wielerflits. Of rijdt Evenepoel zelf enkele klassiekers in Vlaanderen volgend jaar?

Evenepoel werd door uit het uitvallen van Pogačar nog wat meer de topfavoriet. Toch verliep alles volgens plan en viel Evenepoel aan op La Redoute. "Iedereen zat te wachten op de aanval. De hellingen en de verandering van het parcours waren in het voordeel van Remco, denk ik", zei Peeters.

Met de benen geantwoord

Vorig jaar vloeiden er nog tranen na de overwinning in Luik, nu was alles vooraf gepland. "Vorig jaar hadden we het niet verwacht, nu was het enthousiasme al groot. Je moet wel altijd oppassen in zulke situaties."

"Maar hij had gisteren al gezegd dat hij goed was en in de bevoorrading, na de Haute Levée, had hij een goede blik gegeven naar de verzorgers. Het zelfvertrouwen was er dus wel. Hij heeft met de benen geantwoord", zei Peeters nog.