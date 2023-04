🎥 Hoe Wolfpack triomf vierde: Evenepoel looft 2 ploegmaats in het bijzonder in speech en Serry schittert met imitatie

Remco Evenepoel bezorgde de Wolfpack alsnog een triomf dit voorjaar. Samen met de ploegmaats werd dat achteraf gevierd in het hotel, met ook de traditionele speech van de winnaar.

In een video van bijna tien minuten blikken ze bij Soudal Quick-Step terug op de overwinning van Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik en nemen ze u mee achter de schermen. Onder meer de speech van de tweevoudig winnaar van 'La Doyenne' in het hotel werd deels vastgelegd.

"Ik denk dat iedereen gezien heeft dat het speciaal was wat ze deden", looft Evenepoel het werk van Alaphilippe en Van Wilder in het bijzonder. "Van bij de start tot aan de finish. Een grote chapeau aan die twee jongens om dit te doen na hun slechte ervaringen van vorig jaar."

"Ik kan na mijn eigen ervaring in Lombardije zeggen dat het niet makkelijk is om terug te keren naar een koers waarin je een zware val maakte", koppelt Evenepoel ook terug naar zijn eigen carrière. Vervolgens was het aan Pieter Serry om de sfeer er helemaal in te brengen met een héérlijke Rocky Balboa-imitatie.