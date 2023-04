🎥 'Unchained': een meer dan verdiende hoofdrol voor Wout van Aert in de Tour de France zoals je die nog nooit zag

Wout van Aert was vorig jaar één van de smaakmakers in de Tour de France en het is zeer verdiend dat hij dan ook een hoofdrol krijgt in de Netflix-serie over de Tour. Op basis van de trailer lijkt dat het geval te zijn.

Het is al lang uitkijken naar de documentaire die Netflix zal lanceren over de Tour de France. De streamingservice volgde verschillende ploegen op de voet in de Tour van 2022 en op 8 juni komt de nieuwe serie over de grootste wielerwedstrijd ter wereld eindelijk uit. Dit zal gebeuren onder de noemer 'Tour de France: Unchained'. De Tour de France zal nog meer dan ooit op het brede publiek worden losgelaten. Netflix heeft al een trailer van iets meer dan een minuut over de serie verspreid. In die korte trailer komt Wout van Aert alvast meermaals in beeld. Eerst in de gele trui, juichend na een etappezege en op kop sleurend tijdens een ontsnappingspoging. En later ook in de groene trui, een vuistje gevend aan gele trui Jonas Vingegaard. Ook een beeld van een zegevierende Philipsen werd erin opgenomen.