Tiesj Benoot komt terug op Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race: "Ze knijpen u gewoon dood"

In Luik-Bastenaken-Luik pakte Remco Evenepoel voor het 2e jaar op rij met een stevige solo uit, nadat Soudal Quick-Step al een hele dag tempo had gereden. Tiesj Benoot blikte terug.

Al van voor de Wanne reed Soudal Quick-Step stevig op kop. Zo dunde het peloton al snel uit. Zo ging het verder tot La Redoute waar Remco Evenepoel zijn aanval plaatste. Enkel Tom Pidcock kon ietwat volgen en in de afdaling komen aansluiten.

Nadien was er het nieuwe stuk tot aan Cornémont. "Dat stuk was veel zwaarder dan eerst gedacht", vertelde Tiesj Benoot in de podcast Vals Plat. "Evenepoel heeft daar echt doorgereden. Ze zijn daar denk ik bijna een minuut uitgelopen, terwijl wij daarachter ook goed doorreden. Evenepoel knijpt hem daar gewoon dood." Pidcock moest uiteindelijk op dat stuk ook lossen.

"Bij Tadej Pogacar gebeurt hetzelfde", gaf Benoot een voorbeeld uit de Amstel Gold Race. "Op de Keutenberg viel hij aan en dan gaat hij zitten, maar hij vertraagt niet. Dat zijn dingen die je enkel kan weten als je in het peloton zit."