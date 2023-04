Remco Evenepoel spreekt zich uit over een mogelijk duel met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard

Remco Evenepoel denkt dat hij op een niveau aan het komen is, waarin hij de strijd tegen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard kan aangaan. Dat heeft Evenepoel aan Eurosport verteld.

Een duel met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in een grote ronde zit er nog niet meteen in. Remco Evenepoel koos dit seizoen voor de Giro, terwijl Pogacar en Vingegaard voor de Tour kozen. Maar Evenepoel denkt al aan de toekomst.

"Het zou een grote droom en een grote motivatie voor me zijn, om weer een stap omhoog te proberen zetten en tegen Pogacar en Vingegaard te vechten voor overwinningen", vertelde Evenepoel aan Eurosport. Zo heeft Evenepoel al de Tour in zijn hoofd zitten.

Evenepoel heeft ook heel wat respect voor de Sloveen en de Deen. Al gelooft hij ook in zichzelf: "Ze zijn echt waanzinnig goed, maar ik denk dat ik dit jaar als Vuelta-winnaar en wereldkampioen veel vertrouwen kan hebben. Ik moet in mezelf en in mijn capaciteiten geloven. Ik denk dat ik op een niveau kom waardoor ik waarschijnlijk met hen de concurrentie kan aangaan."