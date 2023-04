Patrick Lefevere ziet een praktijk niet graag gebeuren: "Ook voor ons is er maar één optie"

In de koers worden al vroeg jonge talenten een contract aangeboden. Iets wat Patrick Lefevere niet graag ziet gebeuren.

"Iedereen is op zoek naar de nieuwe Remco Evenepoel, Tadej Pogacar of Juan Ayuso", liet Patrick Lefevere in Het Nieuwsblad optekenen. Het is een serieuze strijd tussen de ploegen om jong talent te vinden. Zo zijn er tieners die al een langdurig contract krijgen.

Volgens Lefevere zijn er 2 manieren om talent te zoeken: meedoen met de rest door al onderaan de piramide te jagen of wachten tot de 1e schifting is gebeurd en de talenten zo komen bovendrijven. "Het gezond verstand zegt het 2e, maar in de praktijk zie je dat ploegne hun toptalenten meteen heel lange contracten geven", aldus Lefevere.

Daardoor kosten de echte talenten veel geld om ze nadien binnen te halen. Er wordt op elkaar opgebied en zo ziet Lefevere maar één optie en dat is "meedoen met de ratrace".