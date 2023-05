Adam Yates geeft een duidelijke boodschap aan de concurrentie van Tadej Pogacar voor de Tour

Tadej Pogacar revalideert van een blessure en probeert zich voor de Tour de France klaar te stomen. Zijn ploegmaat Adam Yates is er rotsvast van overtuigd dat de Sloveen in orde zal zijn.

In Luik-Bastenaken-Luik kwam Tadej Pogacar zwaar ten val. Daarbij liep hij een paar breuken in zijn linkerpols op. Na enkele dagen zat hij alweer op de rollen en startte zijn revalidatie.

Om de Tour in topvorm te halen, wordt het voor de Sloveen een race tegen de tijd. De arts die hem in het ziekenhuis van Genk behandelde, sprak over een revalidatieperiode van 6 weken.

Ploegmaat Adam Yates is ervan overtuigd dat Pogacar de Tour zal halen. "Hij gaat sowieso goed zijn", vertelde Yates na zijn eindzege in de Ronde van Romandië aan Cycling Pro Net. "Zelfs met zijn blessure gaat hij in orde zijn. Daar twijfelen ik en het team niet aan."

Na zijn eindzege in Romandië last Yates een korte periode van rust in. Daarna begint zijn voorbereiding op de Tour waar hij Pogacar zal bijstaan. Hij kan zich best zo goed mogelijk voorbereiden als Pogacar toch de Tour niet zou halen. Al is Yates er dus rotsvast van overtuigd dat zijn kopman de Tour zal halen. De concurrentie is dus gewaarschuwd.