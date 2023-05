Helemaal klaar voor de Giro: Remco Evenepoel kent zijn ploegmaats die hem aan een goed klassement moeten helpen

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie voor de Giro bekendgemaakt. Zo kent Remco Evenepoel zijn ploegmaats die hem aan een goed klassement moeten helpen.

Het hoofddoel van Remco Evenepoel dit seizoen is de Ronde van Italië. Hij zal er proberen het podium te halen. In de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik zagen we al dat hij goed in vorm is. Ook zagen we in Catalonië dat Primoz Roglic een van zijn belangrijkste tegenstanders zal zijn.

Soudal Quick-Step maakte dinsdag zijn selectie voor de Giro bekend. Die selectie bestaat uit Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Pieter Serry, Jan Hirt, Josef Cerny, Davide Ballerini en Mattia Cattaneo.

World Champion 🌈 @EvenepoelRemco is ready to lead a strong and motivated Soudal Quick-Step team at the 106th @giroditalia 🔥 pic.twitter.com/hcMEJM7J23 — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) May 2, 2023

Zo is er geen Fausto Masnada, ondanks hij mee op hoogtestage was. Hij sukkelt immers al het hele seizoen met knieproblemen en moest in de Ronde van Romandië ook opgeven.