Ploegleider EF Education-EasyPost wil verder dan de tweestrijd Evenepoel-Roglic kijken: "Er kunnen altijd verrassingen zijn"

In de voorbeschouwingen wordt de Giro vaak gereduceerd tot een tweestrijd tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Tejay Van Garderen is ploegleider van EF Education-EasyPost en wil dat zo niet zien.

"Tegenwoordig zijn er 6 à 7 renners die alle koersen winnen, maar zo mag je niet denken. Je moet de kansen grijpen en soms moet je improviseren. Misschien moet je wel sneller aanvallen en ook kan iemand op een bepaalde dag geklopt worden", vertelde Tejay Van Garderen, ploegleider bij EF Education-EasyPost, voor de start van de Giro aan Sporza.

Van Garderen gelooft dat het niet een tweestrijd in de Giro zal worden. "Ja, er zijn 2 topfavorieten (Remco Evenepoel en Primoz Roglic, red.), maar er kunnen ook altijd verrassingen zijn", ging hij verder, maar namen noemde Van Garderen niet. "Bovendien is de Giro de meest onvoorspelbare grote ronde. Je kan die koers zo moeilijk controleren."

Zo is er op de voorlaatste dag nog de klimtijdrit naar Monte Lussari. Volgens Evenepoel kan je er nog minuten verliezen. "De Giro is zo ontworpen dat het tot op het einde spannend blijft. Er zal tot in Rome gekoerst worden en de Giro is niet na de 1e week gedaan."

Voor Van Garderen is Evenepoel de topfavoriet om de eindzege binnen te halen. "Het is gewoon een gevoel. Ook heb ik Roglic in het verleden al een paar keer in de 3e week zien wegzakken", besloot hij.