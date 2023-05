Toch voldoende hersteld: topsprinter maakt zijn opwachting voor de Giro

Mark Cavendish zal toch aan de start van de Giro staan. Zo lijkt hij voldoende hersteld van zijn recente ziekteperiode.

In de Ronde van Romandië moest Mark Cavendish nog ziek opgeven. Zo hing zijn deelname aan de Giro aan een zijden draadje.

Enkele dagen later bleek dat Cavendish toch genezen is. De Brit werd in de selectie van Astana opgenomen en zal de sprints voor zijn rekening nemen. In het verleden won hij al 16 etappes in de Giro.

Al zal hij het zonder echte trein in de sprints moeten doen. Zijn ploegmaats zijn Luis Leon Sanchez, Joe Dombrowski, Vadim Pronskiy, Simone Velasco, Samuele Battistella, Gianni Moscon en Christian Scaroni. De ploeg bestaat verder dus vooral uit vrijbuiters en geen renners die regelmatig een sprint aantrekken.