VOORBESCHOUWING: een wel bijzonder grote kans dat Remco Evenepoel zeker met één klassement naar huis gaat

De kans is bijzonder groot dat Remco Evenepoel binnen ruim drie weken niet naar huis gaat met lege handen. Zelfs als hij het algemeen klassement niet kan winnen, dan nog heeft hij uitstekende papieren voor het jongerenklassement.

De strijd om de witte trui gaat binnenkort ook weer losbarsten in Italië. Wie op of na 1 januari 1998 geboren is, komt hiervoor in aanmerking. Remco Evenepoel hoort daar met zijn 23 jaar ook nog zeker bij, maar hij is lang niet alleen. Om het jongerenklassement te bepalen, worden de tijden uit het algemeen klassement gebruikt.

De grootste concurrentie voor Evenepoel komt wellicht uit het UAE-kamp. Joao Almeida heeft ook ambitie voor het algemeen klassement. Als de Portugees in orde is, moet hij dus automatisch bij de beste jongeren horen. UAE kan ook nog altijd overschakelen op Brandon McNulty. De Amerikaan krijgt een laatste kans op het wit in de Giro.

Voorts nog tal van talentvolle klimmers in het deelnemersveld. Santiago Buitrago bij Bahrein bijvoorbeeld, of Thymen Arensman bij Ineos. Zij moeten wel rekening houden met de wetenschap dat er nog andere, oudere renners in hun respectievelijke teams zitten die een klassement nastreven. In welke mate krijgen zij carte blanche?

Als het puur gaat over een vrijgeleide krijgen van de ploegbazen, is een Andreas Leknessund van DSM misschien beter geplaatst. De Colombian Einer Rubio van Movistar dient ook op het lijstje met kanshebbers te staan, maar hij zou toch nog wat moeten opschuiven in vergelijking met vorige deelnames aan grote ronden.

© photonews

De beste klant voor de witte trui zit bij Soudal Quick-Step met Evenepoel. Als hij de Giro uitrijdt en gespaard blijft van pech, moet hij heel erg dicht bij het jongerenklassement komen. Enkel Almeida moet hij misschien echt vrezen en dan nog. Moest hij niet voor Evenepoel moeten werken, zou ook Van Wilder een kanshebber zijn.

ONZE STERREN VOOR DE WITTE TRUI IN DE GIRO:

**** Remco Evenepoel

*** Joao Almeida

** Thymen Arensman - Santiago Buitrago - Andreas Leknessund - Brandon McNulty

* Einer Rubio - Ilan Van Wilder