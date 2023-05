📷 EF Education pakt voor de Giro opnieuw uit met een opvallende outfit en ook Israel-Premier Tech moet niet onderdoen

EF Education-EasyPost pakte al eens uit met het testbeeld en de grote eend op hun outfit en voor 2023 kiezen ze voor opnieuw een heel kleurrijke outfit. Ze moeten hun truitje immers aanpassen, want dat verwart te veel met de roze leiderstrui.

Deze keer kiest het Amerikaanse team voor 4 kleuren: wit en groen aan de mouwen en roze en geel op de borst. Zo knipogen ze naar hun gebruikelijke outfit die uit 4 tinten roze bestaat. Daarnaast dachten ze ook aan het milieu, want ze maakten voor 72% gebruik van overtollig materiaal dat anders weggegooid zou worden.

Say hello to the team’s special Giro d’Italia changeout kit — a uniform with a green twist. The kits are part of Rapha’s new “excess” collection, which uses excess materials to create new garments. Our Giro gear is made from 72 percent excess material: https://t.co/hTFhBwiSWg pic.twitter.com/uCmKO5PvDr