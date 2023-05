Doet Remco Evenepoel enkel mee voor de roze trui en het jongerenklassement?: hij wordt ook voor een ander klassement getipt

Remco Evenepoel is topfavoriet om het algemeen klassement in de Giro te winnen en voor het jongerenklassement is hij nog meer favoriet. Mads Pedersen ziet hem ook als een goede kandidaat voor de paarse puntentrui.

Mads Pedersen is een van de topkandidaten om de paarse puntentrui te winnen. Al ziet hij wel wat concurrentie. "Elke sprinter die aan de start van de Giro staat is eerst en vooral al een goede sprinter", vertelde hij tijdens een persconferentie voor de Giro. "Ik zal dus genoeg concurrenten hebben om ermee af te rekenen." Daarnaast ziet de oud-wereldkampioen ook concurrentie uit onverwachte hoek komen: "Remco Evenepoel toonde al dat hij ook een aardig stukje bergop kan sprinten. En als hij enkele ritten wint, zal hij ook veel punten voor de paarse trui sprokkelen. Het zou me dus niet verbazen mocht hij die winnen, maar liever niet." Evenepoel zou zonder eraan te denken voor de puntentrui in aanmerking kunnen komen. Tijdens de Giro zal hij daar wellicht niet meteen aan denken. Het algemeen klassement is het hoofddoel. Als de eindwinst ver weg lijkt te zijn, maar hij staat wel nog goed in het puntenklassement, kan hij wel nog voor die trui gaan. Ook voor de jongerentrui zal hij haast automatisch strijden.