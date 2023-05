José De Cauwer vergelijkt Greg Van Avermaet met de andere Belgische toppers: "Er staat meer op dan veel mensen verwachten"

Greg Van Avermaet besliste om na dit seizoen te stoppen. José De Cauwer is als ex-mentor de perfecte persoon om zijn carrière in perspectief te zien.

José De Cauwer vertelde aan Sporza dat Greg Van Avermaet geen veelwinnaar zoals Tom Boonen of Philippe Gilbert was. "Die 2 hebben hem zeker zeges gekost. Van Avermaet was vooral een toonbeeld van karakter en inzet. Meestal is dat een voordeel, maar in het geval van Van Avermaet is dat soms ook een nadeel", aldus De Cauwer.

Daarnaast vond De Cauwer Van Avermaet gretig, maar soms ook te gretig: "Hij was soms op zoek naar het onmogelijke, maar dat heeft hem wel de Olympische titel opgebracht. Toch wel het absolute summum."

Van Avermaet boekte heel wat mooie overwinningen, maar De Cauwer vraagt zich af of er niet meer had ingezeten. "Met meer rust had er ongetwijfeld meer ingezeten", denkt hij. "Dan denk ik aan de Ronde van Vlaanderen of het BK. Door omstandigheden is dat er immers nooit van gekomen."

"Maar daarnaast heeft hij naast die Olympische titel ook geel in de Tour gedragen en nog vanalles op zijn palmares. Uiteindelijk staat er meer op dan iedereen zou denken. Dan mag je heel fier op je carrière zijn", aldus De Cauwer die Van Avermaet niet tussen de elite van de Belgische wielrenners zet, maar hem toch wel een ereplaats geeft.