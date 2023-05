Luxeknecht vergelijkt Primoz Roglic met de Giro van 2019: "Een groot verschil"

Sepp Kuss moet in de Giro 3 weken lang als de meesterknecht van Primoz Roglic fungeren. Zelf weet hij perfect wat hij moet en wil doen.

"Het hoofddoel is om Primoz Roglic te helpen", vertelde Sepp Kuss aan het Spaanse AS. "Want hij is een kandidaat om te winnen. Daarom is het ook nodig om de volledige steun van de ploeg te hebben."

Zelf zal Kuss tevreden zijn als hij in bergen tijdens de slotweek bij de laatste toppers kan overblijven. "Het hooggebergte wordt de sleutel tot het succes", aldus Kuss.

Kuss vindt dat Roglic een veel sterkere groteronderenner tegenover de Giro van 2019 is geworden. Roglic viel toen en werd toen 3e. "Ook heeft hij een sterkere ploeg om zich heen. We hebben renners voor de bergen en andere lastige ritten en ik denk dat het het belangrijkste is om een team voor alle terreinen te hebben. Al is het maar om pech in de laatste week te voorkomen", besloot de luxeknecht van Jumbo-Visma.