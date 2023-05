Remco Evenepoel ziet de klimtijdrit niet graag geschrapt worden: "Er zijn genoeg alternatieven"

De voorlaatste rit in de Giro dreigt geschrapt te worden. Remco Evenepoel is daar niet mee opgezet en geeft alternatieven.

Op de voorlaatste dag van de Giro moeten de renners een klimtijdrit met een zware slotklim bedwingen. De Monte Lussari is 8 km lang en gaat 12% omhoog, met stukken tot 22%. Maar de klim is ook smal en daardoor wil de organisatie achter elke renner een motor zetten. Al is dat logistiek onmogelijk.

Zo dreigt de slotrit geschrapt te worden. Remco Evenepoel ziet dat liever niet gebeuren. "Ze kunnen er nog altijd iets anders van maken", vertelde hij aan Sporza. "Ik verwacht eigenlijk niet dat ze de rit zullen schrappen."

Evenepoel deed ook een aantal suggesties: "Je kan tot aan de voet van de klim rijden. Dan heb je een tijdrit van 11 km. Of we rijden een andere klim op daar in de buurt. Er zijn genoeg alternatieven."

En een rit in lijn? "In de planning staat dat de 20e etappe een tijdrit is, dan moet dat gewoon zo blijven. En het liefst een tijdrit met een slotklim waar alle voertuigen kunnen rijden", besloot Evenepoel.