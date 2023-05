Geraint Thomas waarschuwt Remco Evenepoel en Primož Roglič daags voor de Giro

Geraint Thomas trekt als een van de outsiders naar de Giro. Toch kon de hij nog niet echt overtuigen dit seizoen.

Geraint Thomas is intussen al 36, op de voorlaatste dag van de Giro wordt hij er 37. Toch stond de Welshman vorig jaar nog op het podium van de Tour, naast Vingegaard en Pogačar.

Dit jaar kiest hij voor de Giro, maar daar heeft hij niet zo'n goede herinneringen. In zijn laatste twee deelnames gaf hij telkens op. In 2020 al na de vierde rit na een val, ook in 2017 gaf hij op na een val.

Toch maakte Thomas dit jaar nog niet veel indruk, maar hij kampte met gezondheidsproblemen. "Maar het gaat goed nu en ik heb hard gewerkt. Ik heb met plezier getraind en mezelf tot het uiterste gedreven", zegt hij bij Wielerflits.

Evenepoel en Roglič

Van Evenepoel en Roglič heeft Thomas geen schrik. "Ik ben niet bang voor ze, maar ik weet wel dat zij zeker de twee sterkste renners gaan zijn. Zeker na wat ze dit jaar al hebben laten zien, en ook de afgelopen jaren. Ze zijn super sterk, maar we hebben wel een goede kans om ze te verslaan."