UPDATE: 'Tratnik start niet in de Giro na aanrijding op training, Jumbo-Visma roep alweer vervanger op'

Jumbo-Visma blijft maar in de hoek zitten waar de klappen vallen. Eerst moest de ploeg Tobias Foss en Robert Gesink vervangen met corona. Rohan Dennis en Jos van Emden werden opgeroepen als vervangers. En ook Wilco Kelderman moest eerder al afhaken met een blessure.

Maar nog maar een paar dagen later moest ook Van Emden afhaken met corona. Hij werd vervangen door de Sam Oomen. Bij Jumbo-Visma hoopten ze dat alle ellende eindelijk voorbij was.

Maar vrijdagnamiddag moest de ploeg meedelen dat de Sloveen Jan Tratnik op training is aangereden. Tratnik is naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

UPDATE 18u00: Volgens La Gazetta dello Sport zou Tratnik zaterdag niet aan de start komen in de Giro. De jonge Brit Thomas Gloag (21) zou zijn vervanger worden. Al de vierde vervanger die Jumbo-Visma dus moet oproepen.

🇮🇹 #Giro Jan Tratnik has been involved in a training incident. He is now in the hospital for further examinations.

Advanced info by @Gazzetta_it - According to our sources Jan Tratnik is not supposed to start tomorrow in first time trial of @giroditalia . @JumboVismaRoad will replace him with Thomas Gloag @cycling_podcast @elcyclingpod