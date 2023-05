Vreemde tactiek bij Astana voor de Giro, Mark Cavendish komt met reactie

Mark Cavendish moet het voor Astana gaan doen in de Giro. Maar veel steun krijgt de Brit wel niet.

Mark Cavendish heeft goede herinneringen aan de Giro. Hij won in het verleden al 16 etappes in Italië, vorig jaar won hij er ook nog een rit. Nu moet hij voor Astana voor zeges zorgen.

Cavendish lijkt voor Astana de grootste kans te zijn op een ritzege, maar veel steun krijgt de Brit echter niet. "De aard van het parcours zorgt ervoor dat we niet precies weten hoeveel kansen er voor de sprinters zijn, maar ik zou graag nog eens een rit winnen", zei Cavendish op de ploegwebsite.

Minder druk

"Het wordt mijn eerste grote ronde bij Astana Qazaqstan Team, waarin we niet zozeer een spurtploeg meehebben", zei de Brit nog. Dat Cavendish geen trein heeft, zorgt ervoor dat hij minder druk ervaart, vindt hij.

"Maar dat houdt niet in dat we minder hongerig zijn. Ik heb dan wel geen trein, de ploeg kan mij goed gidsen in de vlakke ritten en ik zal hen ondersteunen in de andere ritten", stelt de Brit nog.

Toch blijft het vreemd dat Astana bijvoorbeeld een Cees Bol, die werd aangetrokken als lead-out voor Cavendish, gewoon niet mee gaat naar de Giro.