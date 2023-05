Roger De Vlaeminck komt met gouden raad voor Evenepoel voor de Giro en maakt vergelijking met Merckx

Remco Evenepoel begint aan zijn jacht op de eindzege in de Giro. Roger De Vlaeminck heeft advies voor de wereldkampioen.

Roger De Vlaeminck won in negen deelnames aan de Giro 22 etappes en pakte ook drie keer de puntentrui. Remco Evenepoel kan zaterdag zijn rekening openen in de Giro met winst in de openingstijdrit.

Voor de eindzege in de Giro twijfelt De Vlaeminck wel wat aan Evenepoel: "Hij heeft de Vuelta verdiend gewonnen, maar ik heb ook gezien dat hij daar drie keer moest lossen bij Roglič. Waar of niet?", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Vlaeminck vond Evenepoel ook indrukwekkend in Luik, maar zette zijn tv zelfs uit omdat hij zo zeker was dat Evenepoel er zou winnen. Er was gewoon geen tegenstand meer, vindt De Vlaeminck.

Nu al roze of nog wachten?

Of Evenepoel zaterdag al meteen de roze moet pakken, zijn er ook heel wat verschillende meningen. Maar De Vlaeminck is duidelijk: "Evenepoel moet rijden om te winnen, toch? Ik was zo en Eddy Merckx al helemaal. Evenepoel moet het doen zoals Eddy: overal proberen te winnen waar hij kan."