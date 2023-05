🎥 Remco Evenepoel kan val maar net vermijden, sterke beer Milan pakte zege in tweede etappe

In de tweede etappe van de Giro heeft de Italiaan Jonathan Milan de ritzege gepakt. Remco Evenepoel beleefde een rustige dag in het roze.

Na demonstratie van Remco Evenepoel in de openingstijdrit was het op dag twee aan de sprinters in de Giro. Het werd dus een klassieker rit met enkele vluchters.

Twee Fransen (Lapeira en Champion) en drie Italianen (M. Bais, Verre en Gandin) kregen snel 6 minuten, maar Alpecin-Deceuninck en Trek-Segafredo zetten zich al op kop en controleerden.

Evenepoel kan val maar net vermijden

Het hele peloton beleefde eigenlijk een rustige dag. In de kopgroep pakte Lapeire de punten op de bergjes en pakte dus de bergtrui. Daarna werd de kopgroep snel ingelopen en werd alles klaar gemaakt voor een sprint.

Net voor de laatste 3 kilometer nog een val, waar de ploeg van Trek-Segafredo en Mads Pedersen achter zaten en dus niet konden mee doen in de sprint. Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step konden de val maar net vermijden.

🚴🇮🇹 | Oh nee, een valpartij in volle finale... 💥💥 #Giro



📺 Koers kijk je op discovery+

Milan maakt het sterk af

Alpecin-Deceuninck zette zijn sprinter Kaden Groves in een zetel. Groves begon ook goed op kop, maar werd al snel voorbij gestoken door de Italiaan Jonathan Milan.

De sterke beer van Bahrain-Victorious zette iedereen op een lengte en pakte makkelijk de zege. Belg Arne Marit werd knap vierde, Remco Evenepoel behoudt het roze.

🚴🇮🇹 | Jonathan Milan is letterlijk en figuurlijk de grote man in de eerste massasprint. Hij is de rapste in de straten van San Salvo! 🙌🙌 #Giro



📺 Koers kijk je op discovery+

