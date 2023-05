Outsider beperkt de schade in de Giro na "enkele dagen wat ziek geweest te zijn"

Lennard Kämna heeft in de openingstijdrit in de Giro meteen wat tijd verloren. Volgens de ploegleiding was hij de voorbije dagen wat ziek.

1'23" verloor Lennard Kämna op Remco Evenepoel in de openingstijdrit in de Giro. Zo staat hij 22e en moet de outsider al meteen wat tijd goed maken. De Duits kampioen tijdrijden vond zijn prestatie niet slech. "Maar het was ook geen hoogtepunt", vertelde hij bij het persbureau dpa. "Het was een solide prestatie, maar wel zwaar. Er was geen enkel moment dat je op adem kon komen." Ploegleider Jens Zemke kwam achteraf nog met een opvallende verklaring. "Hij was de voorbije dagen wat ziek en heeft niet het volledige trainingsschema kunnen doorlopen. Ook was hij vrijdag in het hotel gebleven", aldus de ploegleider van BORA-hansgrohe.