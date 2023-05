Remco Evenepoel geeft de goede reden voor zijn high five aan vrouw Oumi tijdens de koers

Het was een opvallend moment tijdens de tweede rit van de Giro: roze trui Evenepoel die een high five geeft aan zijn vrouw Oumi. En daar had hij een goede reden voor.

Behalve de val in de laatste 4 kilometer die Evenepoel maar nipt kon vermijden, kon roze trui Remco Evenepoel vooral aan ontspannen denken tijdens zijn eerste dag in het roze.

Onderweg stond zijn vrouw Oumi hem op te wachten, ook zij was opnieuw in het roze. “Er is maar één iemand die tijdens de koers een high five zou komen uitdelen", schreef ze op haar sociale media.

Evenepoel kwam er na de koers even op terug. "Het was een leuk moment", zei Evenepoel bij VTM. En hij had ook een goede reden om een high five te geven aan Oumi.

"Ik zal haar nu een paar dagen niet meer zien, dus het was voor even een ‘last goodbye’.", besloot de wereldkampioen.